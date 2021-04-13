На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:30
На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, Google [Bot], gorbatiuk_v, ingtrans, killer bees і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|