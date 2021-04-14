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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3205320632073208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:30

  vililit написав:wolt450

а что будет если сам расторг 6мес рассрочку (это было еще в период льготной налички)?

На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53

  vililit написав:wolt450

а что будет если сам расторг 6мес рассрочку (это было еще в период льготной налички)?

банальне зняття готівки
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:22

Re: ПУМБ

Внезапно горячка клянется, что 0 рассрочка на 6 мес за комуналку работает не до 15.04,
а до 18:00 30.04.21.

Обещает, что если вдруг не, то звоните подключим.

Кстати, 10% КБ Ясно обещают тоже только для платежей до 18:00 30.04.21.
Aktus
 
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