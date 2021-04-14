На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:30
На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:22
Re: ПУМБ
Внезапно горячка клянется, что 0 рассрочка на 6 мес за комуналку работает не до 15.04,
а до 18:00 30.04.21.
Обещает, что если вдруг не, то звоните подключим.
Кстати, 10% КБ Ясно обещают тоже только для платежей до 18:00 30.04.21.
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:50
yasno 10% cash back
подскажите, дополнительные 10% кеш бека до 15 апреля включительно, тоесть завтра последний день оплаты чтобы их получить? или сегодня?
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:57
Raymond
читайте документы
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:59
Re: ПУМБ
|