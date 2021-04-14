|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:30
vililit написав:wolt450
а что будет если сам расторг 6мес рассрочку (это было еще в период льготной налички)?
На днях я писал такое viewtopic.php?p=5208829#p5208829
Но в период льготной налички это было как бы безопасно. Но сейчас скорее всего нет
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1582 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53
vililit написав:wolt450
а что будет если сам расторг 6мес рассрочку (это было еще в период льготной налички)?
банальне зняття готівки
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3514
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:22
Внезапно горячка клянется, что 0 рассрочка на 6 мес за комуналку работает не до 15.04,
а до 18:00 30.04.21.
Обещает, что если вдруг не, то звоните подключим.
Кстати, 10% КБ Ясно обещают тоже только для платежей до 18:00 30.04.21.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:50
подскажите, дополнительные 10% кеш бека до 15 апреля включительно, тоесть завтра последний день оплаты чтобы их получить? или сегодня?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 936
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:57
Raymond
читайте документы https://bit.ly/3609MtW
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1554
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:59
Raymond написав:
дополнительные 10% кеш бека до 15 апреля включительно
коммунальный кешбек по всеМОЖУ до конца месяца, читаем правила в pdf:
2.2.1. Акція проводиться з 01.10.2020 по 30.04.2021 включно
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25
Intento написав: Raymond написав:
дополнительные 10% кеш бека до 15 апреля включительно
коммунальный кешбек по всеМОЖУ до конца месяца, читаем правила в pdf:
2.2.1. Акція проводиться з 01.10.2020 по 30.04.2021 включно
Спасибо ребята за уточнения!
Просто на этой странице оформления карты написано что с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года. https://www.pumb.ua/yasno?utm_source=yasno_personal_account_kiev&utm_medium=crm&utm_campaign=cc&utm_content=canall_yasno&utm_term=cc
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 936
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:52
там написано для оплаты частями
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:27
Golf_streem написав: Квесторе_поверніться написав: Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
На кредитній є кредит? А ще?
ще є Тарифи різні
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34083
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2685 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|