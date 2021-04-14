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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:30
M-Audio написав:
Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?
Верить можно
и верить можно не этому 0, а Выписке в вэб-ИБ, там всьочотко.
И вы ж помните, шо задолженность пересчитывается ночью, т.е. верить нуна начинать с 9:00 следующего дня
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:32
M-Audio написав:
Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?
ИМХО, можно верить. С большой вероятностью можно сказать, из-за чего так получилось.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:37
M-Audio написав:
Да, в этом месяце оформил много рассрочек на коммуналку. Но это, по моим представлениям, никак не должно влиять на расчеты за прошлый месяц.
В банке свои представления.
И про механизм проводки рассрочки.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:35
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