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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3206320732083209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:30

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?

Верить можно
и верить можно не этому 0, а Выписке в вэб-ИБ, там всьочотко.
И вы ж помните, шо задолженность пересчитывается ночью, т.е. верить нуна начинать с 9:00 следующего дня :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:32

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?

ИМХО, можно верить. С большой вероятностью можно сказать, из-за чего так получилось.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:37

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Да, в этом месяце оформил много рассрочек на коммуналку. Но это, по моим представлениям, никак не должно влиять на расчеты за прошлый месяц.

В банке свои представления.
И про механизм проводки рассрочки.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:35

  Raymond написав:
  Intento написав:
  Raymond написав:дополнительные 10% кеш бека до 15 апреля включительно
коммунальный кешбек по всеМОЖУ до конца месяца, читаем правила в pdf:
2.2.1. Акція проводиться з 01.10.2020 по 30.04.2021 включно



Спасибо ребята за уточнения!
Просто на этой странице оформления карты написано что с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года.
https://www.pumb.ua/yasno?utm_source=yasno_personal_account_kiev&utm_medium=crm&utm_campaign=cc&utm_content=canall_yasno&utm_term=cc

По вашей ссылке:
Який період дії акції?

Акція діє з 1 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року.

Читайте в вопросах и ответах
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:32

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stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:58

Re: ПУМБ

Тоже подтверждаю, что через приложение лимит 10 платежей в день. Пришлось доплачивать на следующий день.
Интересно следуюющее - лимит по аккаунту или по карте? Т.е. если с другого аккаунта по этой же карте пустит или нет?
Еще вопрос. Если к своему аккаунту привязать еще другую карту (родича), все лимиты по кб будут уже по этой карте? Т.е. по своей и чужой карте отдельно и кб будет и там и там?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:11

  valya написав:Тоже подтверждаю, что через приложение лимит 10 платежей в день. Пришлось доплачивать на следующий день.
Интересно следуюющее - лимит по аккаунту или по карте? Т.е. если с другого аккаунта по этой же карте пустит или нет?
Еще вопрос. Если к своему аккаунту привязать еще другую карту (родича), все лимиты по кб будут уже по этой карте? Т.е. по своей и чужой карте отдельно и кб будет и там и там?

Этот лимит- на количество операций в самом приложении пумб-онлайн.
Ferlakur
 
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