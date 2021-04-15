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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:30
M-Audio написав:
Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?
Верить можно
и верить можно не этому 0, а Выписке в вэб-ИБ, там всьочотко.
И вы ж помните, шо задолженность пересчитывается ночью, т.е. верить нуна начинать с 9:00 следующего дня
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clientage
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:32
M-Audio написав:
Можно ли верить этому нулю, или лучше не рисковать?
ИМХО, можно верить. С большой вероятностью можно сказать, из-за чего так получилось.
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ingtrans
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:37
M-Audio написав:
Да, в этом месяце оформил много рассрочек на коммуналку. Но это, по моим представлениям, никак не должно влиять на расчеты за прошлый месяц.
В банке свои представления.
И про механизм проводки рассрочки.
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Aktus
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:35
По вашей ссылке:
Який період дії акції?
Акція діє з 1 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року.
Читайте в вопросах и ответах
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ol_zy
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:32
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stas_rst
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:58
Тоже подтверждаю, что через приложение лимит 10 платежей в день. Пришлось доплачивать на следующий день.
Интересно следуюющее - лимит по аккаунту или по карте? Т.е. если с другого аккаунта по этой же карте пустит или нет?
Еще вопрос. Если к своему аккаунту привязать еще другую карту (родича), все лимиты по кб будут уже по этой карте? Т.е. по своей и чужой карте отдельно и кб будет и там и там?
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valya
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:11
valya написав:
Тоже подтверждаю, что через приложение лимит 10 платежей в день. Пришлось доплачивать на следующий день.
Интересно следуюющее - лимит по аккаунту или по карте? Т.е. если с другого аккаунта по этой же карте пустит или нет?
Еще вопрос. Если к своему аккаунту привязать еще другую карту (родича), все лимиты по кб будут уже по этой карте? Т.е. по своей и чужой карте отдельно и кб будет и там и там?
Этот лимит- на количество операций в самом приложении пумб-онлайн.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:19
Aktus написав:Внезапно горячка клянется, что 0 рассрочка на 6 мес за комуналку работает не до 15.04,
а до 18:00 30.04.21.
Обещает, что если вдруг не, то звоните подключим.
Кстати, 10% КБ Ясно обещают тоже только для платежей до 18:00 30.04.21.
Товарищу сегодня 16.04.21 пришло предложение о рассрочке за платеж коммуналки в приложении на 500+. Нажал оформить на 6 мес. Статус будет виден завтра.
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lel
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