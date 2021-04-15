Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:58

Тоже подтверждаю, что через приложение лимит 10 платежей в день. Пришлось доплачивать на следующий день.

Интересно следуюющее - лимит по аккаунту или по карте? Т.е. если с другого аккаунта по этой же карте пустит или нет?

Еще вопрос. Если к своему аккаунту привязать еще другую карту (родича), все лимиты по кб будут уже по этой карте? Т.е. по своей и чужой карте отдельно и кб будет и там и там?