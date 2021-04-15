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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:29

Re: ПУМБ

В веб версии будет завтра видно. Историю его операций не вижу. Позвонил, что активировал успешно.
lel
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 321 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:57

Re: ПУМБ

  lel написав:Позвонил, что активировал успешно.

В вайбере, да?
Обычно этого подтверждения от банка было достаточно.
Aktus
 
Повідомлень: 289
З нами з: 02.11.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 3207320832093210
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