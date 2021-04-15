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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:29
В веб версии будет завтра видно. Историю его операций не вижу. Позвонил, что активировал успешно.
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lel
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:57
lel написав:
Позвонил, что активировал успешно.
В вайбере, да?
Обычно этого подтверждения от банка было достаточно.
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Aktus
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