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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:29
В веб версии будет завтра видно. Историю его операций не вижу. Позвонил, что активировал успешно.
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lel
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:57
lel написав:
Позвонил, что активировал успешно.
В вайбере, да?
Обычно этого подтверждения от банка было достаточно.
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Aktus
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:30
Aktus написав: lel написав:
Товарищу сегодня 16.04.21 пришло предложение о рассрочке за платеж коммуналки в приложении на 500+. Нажал оформить на 6 мес. Статус будет виден завтра.
Оказывается, горячка иногда говорит правду.
А почему статус аж завтра?
Обычно в течение некольких минут.
Уже такие:
пільговий період - 3 місяців
✔ з 4 місяця – нараховується комісія 3%
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andyteam
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:50
andyteam написав:
Уже такие:
пільговий період - 3 місяців
✔ з 4 місяця – нараховується комісія 3%
Це точно ВсеМожу від Ясно і операція оплати комуналки більше 500грн?
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klug
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:58
рассрочка только по одной транзакции за коммуналку, или можно все 500+ перевести?
или какой механизм?
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tuxpuk
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Додано: Суб 17 кві, 2021 13:38
tuxpuk написав:
рассрочка только по одной транзакции за коммуналку, или можно все 500+ перевести?
или какой механизм?
Можно все. Главное чтобы было приглашение от банка на рассрочку
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Flamingo
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