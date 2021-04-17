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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3208320932103211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:45

Проблемы с начислением кешбэка в апреле

Кто-нибудь добился начисления кешбэка за те транзакции в апреле, по которым он должен был начислиться, но не начислился из-за глюков/сбоев (может, даже подстроенных банком умышленно) в системе ПУМБа, возникших в начале месяца при выборе категории? Может, у кого-то уже есть результат, хоть положительный, хоть отрицательный - поделитесь, пожалуйста!
Я только сегодня обнаружил эту проблему у себя и подал заявку на горячку. По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
_Sergey
 
Повідомлень: 130
З нами з: 15.07.14
Подякував: 211 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 3208320932103211
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