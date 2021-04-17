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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3208320932103211 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 835 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 95 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 122 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 227 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 835 Додано: Суб 17 кві, 2021 22:45 Проблемы с начислением кешбэка в апреле Кто-нибудь добился начисления кешбэка за те транзакции в апреле, по которым он должен был начислиться, но не начислился из-за глюков/сбоев (может, даже подстроенных банком умышленно) в системе ПУМБа, возникших в начале месяца при выборе категории? Может, у кого-то уже есть результат, хоть положительный, хоть отрицательный - поделитесь, пожалуйста!

Я только сегодня обнаружил эту проблему у себя и подал заявку на горячку. По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных... _Sergey Повідомлень: 130 З нами з: 15.07.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 23:45 klug написав: Flamingo написав: klug написав: Акція на усі ніби закінчилася у березні. Акція на усі ніби закінчилася у березні.

Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет

Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку. Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.

Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков" Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков" Flamingo 1

Повідомлень: 6131 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1582 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 00:24 Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав: Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет

Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку. Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.

Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков" Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков"

Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці. klug Повідомлень: 5664 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 731 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3208320932103211 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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