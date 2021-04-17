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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3208320932103211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:45

Проблемы с начислением кешбэка в апреле

Кто-нибудь добился начисления кешбэка за те транзакции в апреле, по которым он должен был начислиться, но не начислился из-за глюков/сбоев (может, даже подстроенных банком умышленно) в системе ПУМБа, возникших в начале месяца при выборе категории? Может, у кого-то уже есть результат, хоть положительный, хоть отрицательный - поделитесь, пожалуйста!
Я только сегодня обнаружил эту проблему у себя и подал заявку на горячку. По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:45

  klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Акція на усі ніби закінчилася у березні.

Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет

Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.

Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 00:24

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет

Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.

Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков" :)

Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:08

  klug написав:Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці.

"О, месье знает толк в извращениях!" (С) из анекдота :).
Стесняюсь спросить, а кишмиш тоже через горячку активируете? Или просто не пользуетесь? Или пользуетесь лишь тем что ясно, а категорийный игнорите? В любом случае снимаю шляпу - тратить время на такие непростые (в сравнении с вайбером) активации рассрочек (а если еще и без кишмиша), то наверное очень сильно надо любить либо пумбу вообше, либо сами местные рассрочки в частности...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:33

Re: Як додати карту іншого банку в пумб онлайн?

Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:58

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"


у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:04

  cohan написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"


у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег

ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3208320932103211
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