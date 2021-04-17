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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 22:45
Кто-нибудь добился начисления кешбэка за те транзакции в апреле, по которым он должен был начислиться, но не начислился из-за глюков/сбоев (может, даже подстроенных банком умышленно) в системе ПУМБа, возникших в начале месяца при выборе категории? Может, у кого-то уже есть результат, хоть положительный, хоть отрицательный - поделитесь, пожалуйста!
Я только сегодня обнаружил эту проблему у себя и подал заявку на горячку. По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
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_Sergey
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Додано: Суб 17 кві, 2021 23:45
klug написав: Flamingo написав: klug написав:
Акція на усі ніби закінчилася у березні.
Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет
Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.
Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков"
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Flamingo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 00:24
Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав:
Переформулирую - есть приглашение - будет рассрочка. Нет - не будет
Не знаю з якою метою запитував, але варіант, що хтось захоче добровільно проспонсорувати ЛУМУМБу мені навіть не спав на думку.
Программа рассрочек у пумбы такая же глючная как и кэшбека. Не знаю обратили ли вы внимание, но совсем недавно на законную комунальную оплату от 500, на которую клиент имел право приглашение просто тупо не приходило. Вот поэтому я и написал то что написал. Мало соблюсти какие-то условия - надо чтобы еще обязательно пришло приглашение. Потому как "если нет ножек, то нет и мультиков"
Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці.
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klug
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:08
klug написав:
Не можу ні підтвердити, ні спростувати, хоча майже половина ліміту у розстрочках. Номер не зареєстрований у Вайбері - тому жодної пропозиції від ЛУМУМБи я не отримував. Щоразу писав або дзвонив і просив підключити пільгову розстрочку на 6 міс. Востаннє мені заявили, що готові за відкат у 3%, але передумали і підключили як треба після того, як я ткнув їх в акційні умови. Тому ніжки - це не головне для мультиків, особливо у такій "просунутій" банці.
"О, месье знает толк в извращениях!" (С) из анекдота
.
Стесняюсь спросить, а кишмиш тоже через горячку активируете? Или просто не пользуетесь? Или пользуетесь лишь тем что ясно, а категорийный игнорите? В любом случае снимаю шляпу - тратить время на такие непростые (в сравнении с вайбером) активации рассрочек (а если еще и без кишмиша), то наверное очень сильно надо любить либо пумбу вообше, либо сами местные рассрочки в частности...
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Flamingo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:33
Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
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1finanсier
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:58
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег
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cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:04
cohan написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег
ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:18
А виртуальных карт здесь не бывает?
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M-Audio
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:21
M-Audio написав:
А виртуальных карт здесь не бывает?
Бывают. С недавних пор можно открывать всеКарта.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32
ingtrans написав: M-Audio написав:
А виртуальных карт здесь не бывает?
Бывают. С недавних пор можно открывать всеКарта.
Ага, спасибо. В web-версии при открытии нигде не написано, что карта будет виртуальная. Я и подумал, что её потом нужно будет забрать и активировать.
А в мобильном приложении уже четко указано, что карта виртуальная.
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M-Audio
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