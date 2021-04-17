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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3209321032113212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:38

Re: ПУМБ

  _Sergey написав:По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
мне в апреле не выплачивают кб по ясно а в марте выплатили, даже не хочу писать им - полностью бесполезно, в банке как будто правая рука воюет с левой, с одной стороны натягивают на себя клиентов акциями с другой не выполняют условия за которыми клиенты пришли. Про добавление осбб в список услуг наверное можно забыть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:42

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?

Нет, если сохранить как шаблон
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:46

  M-Audio написав:
  ingtrans написав:
  M-Audio написав:А виртуальных карт здесь не бывает?

Бывают. С недавних пор можно открывать всеКарта.

Ага, спасибо. В web-версии при открытии нигде не написано, что карта будет виртуальная. Я и подумал, что её потом нужно будет забрать и активировать.
А в мобильном приложении уже четко указано, что карта виртуальная.

В веб-версии НЕЛЬЗЯ открыть витруальную карту.
После открытия там новой карты вам сделают именно обычную карту, которую можно активировать ТОЛЬКО после того, как заберете ее в "вашем" отделении (с паспортом и кодом).

А в моб приложении будет виртуалка.

ПС
Если уже подали заявку в вебверсии, то чтобы открыть виртуалку, горячка предлагает вначале прийти в отд., забрать карту, написать заяву на закрытие карты и ее счета, написать заяву на виртуалку.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:57

Re: ПУМБ

Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Нед 18 кві, 2021 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:58

  vitaliian написав:
  _Sergey написав:По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
Про добавление осбб в список услуг наверное можно забыть.

Какое там добавление! Они не могут настроить оплату тех услуг, что есть в списке, а Вы хотите, чтобы туда ещё что-то добавили...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:05

меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:09

  sonechko написав:меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.

Последний раз переводил деньги 29.03. Пока не вижу ничего необычного.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:10

  Aktus написав:Если уже подали заявку в вебверсии, то чтобы открыть виртуалку, горячка предлагает вначале прийти в отд., забрать карту, написать заяву на закрытие карты и ее счета, написать заяву на виртуалку.

Нет, не подал. Я воробей стреляный, поэтому и начал спрашивать, раз явно и чётко не написано.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:18

  Maksi2 написав:Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку.

думаю нбу 3 раза на ваш кб побоку, в его нормативах кешбэка нет.
vitaliian
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