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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:38
_Sergey написав:
По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
мне в апреле не выплачивают кб по ясно а в марте выплатили, даже не хочу писать им - полностью бесполезно, в банке как будто правая рука воюет с левой, с одной стороны натягивают на себя клиентов акциями с другой не выполняют условия за которыми клиенты пришли. Про добавление осбб в список услуг наверное можно забыть.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:42
Квесторе_поверніться написав:
ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?
Нет, если сохранить как шаблон
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Aktus
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:46
M-Audio написав: ingtrans написав: M-Audio написав:
А виртуальных карт здесь не бывает?
Бывают. С недавних пор можно открывать всеКарта.
Ага, спасибо. В web-версии при открытии нигде не написано, что карта будет виртуальная. Я и подумал, что её потом нужно будет забрать и активировать.
А в мобильном приложении уже четко указано, что карта виртуальная.
В веб-версии НЕЛЬЗЯ открыть витруальную карту.
После открытия там новой карты вам сделают именно обычную карту, которую можно активировать ТОЛЬКО после того, как заберете ее в "вашем" отделении (с паспортом и кодом).
А в моб приложении будет виртуалка.
ПС
Если уже подали заявку в вебверсии, то чтобы открыть виртуалку, горячка предлагает вначале прийти в отд., забрать карту, написать заяву на закрытие карты и ее счета, написать заяву на виртуалку.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:57
Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Нед 18 кві, 2021 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:58
vitaliian написав: _Sergey написав:
По личному опыту знаю, что ПУМБу в подобных случаях доказать правоту клиента практически невозможно. Пожалуй, в этом плане ему нет равных...
Про добавление осбб в список услуг наверное можно забыть.
Какое там добавление! Они не могут настроить оплату тех услуг, что есть в списке, а Вы хотите, чтобы туда ещё что-то добавили...
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_Sergey
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:05
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
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sonechko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:09
sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
Последний раз переводил деньги 29.03. Пока не вижу ничего необычного.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:10
Aktus написав:
Если уже подали заявку в вебверсии, то чтобы открыть виртуалку, горячка предлагает вначале прийти в отд., забрать карту, написать заяву на закрытие карты и ее счета, написать заяву на виртуалку.
Нет, не подал. Я воробей стреляный, поэтому и начал спрашивать, раз явно и чётко не написано.
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M-Audio
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:18
Maksi2 написав:
Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку
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думаю нбу 3 раза на ваш кб побоку, в его нормативах кешбэка нет.
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vitaliian
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