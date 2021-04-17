Було в мене у грудні, що за одну оплату за комуналку не було кешбеку. Нікуди не звертався, самі заплатили приблизно через півтори місяці. Правда сума не вартувала лишніх рухів.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:00
Re: ПУМБ
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:02
Не так всё очевидно. Мне раз задержали на срок больше месяца ну и пару раз было порядка пару недель (и вот сейчас уже десяток дней по апрельским оплатам). В итоге всё выплачивали без всякий обращений.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:21
Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.
А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:41
Рассрочки по "ВсеМожу"
Я правильно понимаю: с 1.05. бесплатных рассрочек больше не будет? Только с комиссией? Просмотрел поиском, но не нашел ответа.
Большое спасибо за подсказку заранее.
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:02
Re: ПУМБ
Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?
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