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ПУМБ
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:00
Maksi2 написав:
Выплачивают кешбек только после жалобы в НБУ, поэтому думать тут нечего, все очевидно.
Було в мене у грудні, що за одну оплату за комуналку не було кешбеку. Нікуди не звертався, самі заплатили приблизно через півтори місяці. Правда сума не вартувала лишніх рухів.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:02
Maksi2 написав: vitaliian написав: Maksi2 написав:
Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку
.
думаю нбу 3 раза на ваш кб побоку, в его нормативах кешбэка нет.
Выплачивают кешбек только после жалобы в НБУ, поэтому думать тут нечего, все очевидно.
Не так всё очевидно. Мне раз задержали на срок больше месяца ну и пару раз было порядка пару недель (и вот сейчас уже десяток дней по апрельским оплатам). В итоге всё выплачивали без всякий обращений.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:21
Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.
А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:41
Я правильно понимаю: с 1.05. бесплатных рассрочек больше не будет? Только с комиссией? Просмотрел поиском, но не нашел ответа.
Большое спасибо за подсказку заранее.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:02
Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты зарубежном картой ПУМБа?
Востаннє редагувалось tarask
в Нед 18 кві, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:13
tarask написав:
Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?
Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:21
clientage написав:
Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%
У визы тоже нет, по крайней мере, в свое время убрали и могли вернуть назад.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:21
tarask написав:
Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?
Я расчитывался недавно. Пумбовской кредиткой. Все нормально. Только не забудьте в приложении активировать расчеты за границей, а то сначала был удивлен когда не проходили расчеты.
Расчитываюсь гривневой обычно. Типа валюта это "под грушу" а гривну зарабатываю и гривну трачу. На мелких суммах не видно разницу. Хотя если нал доллар будете менять в обмене то в некоторых ну очень классный курс
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:37
clientage написав: tarask написав:
Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?
Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%
Останнім часом чомусь Віз в відділенні не було...ні долар ні Євро.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:40
Искатель написав:
Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.
А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
я тоже вот заметил, что 10% по ясно недоплатили
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clash
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