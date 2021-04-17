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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3211321232133214>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:00

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Выплачивают кешбек только после жалобы в НБУ, поэтому думать тут нечего, все очевидно.

Було в мене у грудні, що за одну оплату за комуналку не було кешбеку. Нікуди не звертався, самі заплатили приблизно через півтори місяці. Правда сума не вартувала лишніх рухів.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:02

  Maksi2 написав:
  vitaliian написав:
  Maksi2 написав:Опять дегенератный пумб не выплачивает кешбек по акции "Ясно" и опять надо строчить жалобу в НБУ, потому что иначе кешбека не будет как в прошлый раз. Тогда его выплатили только после жалобы в НБУ на 35-й ска день.
Все обращения в банк идут как всегда по боку.

думаю нбу 3 раза на ваш кб побоку, в его нормативах кешбэка нет.

Выплачивают кешбек только после жалобы в НБУ, поэтому думать тут нечего, все очевидно.

Не так всё очевидно. Мне раз задержали на срок больше месяца ну и пару раз было порядка пару недель (и вот сейчас уже десяток дней по апрельским оплатам). В итоге всё выплачивали без всякий обращений.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:21

Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.

А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:41

Рассрочки по "ВсеМожу"

Я правильно понимаю: с 1.05. бесплатных рассрочек больше не будет? Только с комиссией? Просмотрел поиском, но не нашел ответа.
Большое спасибо за подсказку заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:02

Re: ПУМБ

Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты зарубежном картой ПУМБа?
Востаннє редагувалось tarask в Нед 18 кві, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
tarask
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:13

  tarask написав:Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?

Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:21

  clientage написав: Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%

У визы тоже нет, по крайней мере, в свое время убрали и могли вернуть назад.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:21

  tarask написав:Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?


Я расчитывался недавно. Пумбовской кредиткой. Все нормально. Только не забудьте в приложении активировать расчеты за границей, а то сначала был удивлен когда не проходили расчеты.
Расчитываюсь гривневой обычно. Типа валюта это "под грушу" а гривну зарабатываю и гривну трачу. На мелких суммах не видно разницу. Хотя если нал доллар будете менять в обмене то в некоторых ну очень классный курс
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:37

  clientage написав:
  tarask написав:Приветствую. Вопрос к знатокам, долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции? Какие известные подводные камни оплаты за зарубежном картой ПУМБа?

Кажись у ПУМБы до сих пор НЕТ комисс за конвертацию у Мастера, а у Визы есть 1%

Останнім часом чомусь Віз в відділенні не було...ні долар ні Євро. :(
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:40

  Искатель написав:Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.

А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.

я тоже вот заметил, что 10% по ясно недоплатили
clash
 
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