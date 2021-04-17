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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:41
sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
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Shaman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:04
Shaman написав: sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
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sonechko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:10
sonechko написав: Shaman написав: sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.
по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.
иначе тут откроется портал в ад
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:28
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег
ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?
сохраненные остались, удалить можно,
можно сохранить шаблон при отправке и пополнении,
но при новом шаблоне, если карты нет, а есть только в шаблоне - таки да, вводить снова
когда-то вернут, думаю, это как у Форварда тянулось месяца три, да и сейчас не помню, вернулось ли, я в основном из Туду рассылаю, а Форвард СЭП
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:32
Ахметбай з його 5% випав з пулу банок по оперативному зберіганню гривні.
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