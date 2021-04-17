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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:41

  sonechko написав:меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.


деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:04

  Shaman написав:
  sonechko написав:меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.


деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?

тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:10

  sonechko написав:
  Shaman написав:
  sonechko написав:меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.


деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?

тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.

как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.
по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.
иначе тут откроется портал в ад :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:28

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"


у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег

ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?


сохраненные остались, удалить можно,
можно сохранить шаблон при отправке и пополнении,
но при новом шаблоне, если карты нет, а есть только в шаблоне - таки да, вводить снова

когда-то вернут, думаю, это как у Форварда тянулось месяца три, да и сейчас не помню, вернулось ли, я в основном из Туду рассылаю, а Форвард СЭП
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Ахметбай з його 5% випав з пулу банок по оперативному зберіганню гривні.
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