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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:41
sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
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Shaman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:04
Shaman написав: sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
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sonechko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:10
sonechko написав: Shaman написав: sonechko написав:
меня вжарили на переводе денег с Ясно 25,03. Мало того, что это платно оказалось, еще и в грейс не попадает. так что проверяйте, насчитывают ли вам проценты за перевод до 30,03.
деньги тянули с другого банка?
как определили, что в грейс не попадает?
тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.
по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.
иначе тут откроется портал в ад
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Shaman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:28
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як додати картку іншого банку в пумб онлайн? Щось у мене нема кнопки "додати картку" в "картках та рахунках" - лише "відкрити нову картку"
у всех так, убрали видимо после ситуации с утеканием денег
ВСі реквізити карти вводити по новому зараз?
сохраненные остались, удалить можно,
можно сохранить шаблон при отправке и пополнении,
но при новом шаблоне, если карты нет, а есть только в шаблоне - таки да, вводить снова
когда-то вернут, думаю, это как у Форварда тянулось месяца три, да и сейчас не помню, вернулось ли, я в основном из Туду рассылаю, а Форвард СЭП
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cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:32
Ахметбай з його 5% випав з пулу банок по оперативному зберіганню гривні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:46
clash написав: Искатель написав:
Мне в апреле по "Ясно" выплатили кешбэк за операции от 04.04. Он пришел 08.04.
А вот за операции от 09.04. (их было гораздо больше) - пока ничего.
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
я тоже вот заметил, что 10% по ясно недоплатили
по-моему, заметно, что они платят лавинообразно после подбития за период,
думаю, заплатят на след неделе всем кто до 15го включительно
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cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:06
cohan
ну в моём случае выплаты всегда были в течении пяти дней. а тут уже все сроки прошли
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clash
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:48
Shaman написав: sonechko написав: Shaman написав:
тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.
как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.
по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.
иначе тут откроется портал в ад
Ну да, типо сама виновата, блондинко, хотя далеко не блондинко на самом деле. В тазике можно только кредит погашать, а в моно и так и так пыталась пока на гарячку не позвонила, не проходил перевод, идентификацию требовали.
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sonechko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:53
а, еще не пополняет мобильный 3моб по не понятной причине.
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sonechko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:58
Искатель написав:
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".
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_Sergey
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