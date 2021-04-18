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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:30
Re: ПУМБ
Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.
Додано: Пон 19 кві, 2021 01:33
Та ні, то Шаман трохи не в ой бубон б'є. Тягнути платно з дебетки, а з кредитки під час акції за це не карали. Ваша операція мала провестися до 30.03, тому звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. Щодо пільгового періоду, то підтримка Вам відповіла у загальному випадку - потрібно з'ясувати, чому ваша операція не потрапила під акцію і на підставі цього уже далі вирішувати.
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