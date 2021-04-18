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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3212321332143215 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 835 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 95 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 122 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 227 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 835 Додано: Нед 18 кві, 2021 23:30 Re: ПУМБ Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина. _PORT_UA Повідомлень: 732 З нами з: 09.02.14 Подякував: 115 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 01:33 sonechko написав: Shaman написав: sonechko написав: тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс. тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.

как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.

по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.

иначе тут откроется портал в ад как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.иначе тут откроется портал в ад

Ну да, типо сама виновата, блондинко, хотя далеко не блондинко на самом деле. В тазике можно только кредит погашать, а в моно и так и так пыталась пока на гарячку не позвонила, не проходил перевод, идентификацию требовали. Ну да, типо сама виновата, блондинко, хотя далеко не блондинко на самом деле. В тазике можно только кредит погашать, а в моно и так и так пыталась пока на гарячку не позвонила, не проходил перевод, идентификацию требовали.

Та ні, то Шаман трохи не в ой бубон б'є. Тягнути платно з дебетки, а з кредитки під час акції за це не карали. Ваша операція мала провестися до 30.03, тому звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. Щодо пільгового періоду, то підтримка Вам відповіла у загальному випадку - потрібно з'ясувати, чому ваша операція не потрапила під акцію і на підставі цього уже далі вирішувати. Та ні, то Шаман трохи не в ой бубон б'є. Тягнути платно з дебетки, а з кредитки під час акції за це не карали. Ваша операція мала провестися до 30.03, тому звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. Щодо пільгового періоду, то підтримка Вам відповіла у загальному випадку - потрібно з'ясувати, чому ваша операція не потрапила під акцію і на підставі цього уже далі вирішувати. klug Повідомлень: 5668 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05 klug написав: звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення.

У ПУМБа существует аж три разных выписки. Это банк-фантастика! Одна - по карте, вторая - по счёту, и третья - тоже по счёту, но она отличается от той, что в ЛК. Эту третью мне распечатывали в отделении, и на мой вопрос, по какой же выписке всё-таки банк начисляет проценты за пользование кредитным лимитом, руководитель отделения не смог ответить! Я тогда сам определил, каким образом ПУМБ жульничает при начислении этих процентов. Они проверяют карточные счета для начисления процентов в начале и в конце опердня. Например, сегодня в течение опердня у Вас по счёту провелась негрейсовая операция. В конце сегодняшнего опердня Вам начислят проценты за сегодняшний день. А завтра в начале опердня Вам начислят проценты уже за завтрашний день. И если в течение завтрашнего опердня по Вашему счёту проведётся операция пополнения с полным погашением кредитной задолженности, то с Вас всё равно спишут проценты за два дня! Это противоречит собственному ДКБО ПУМБа, кроме того, я не сталкивался с таким произволом ни в каком другом банке. У ПУМБа существует аж три разных выписки. Это банк-фантастика! Одна - по карте, вторая - по счёту, и третья - тоже по счёту, но она отличается от той, что в ЛК. Эту третью мне распечатывали в отделении, и на мой вопрос, по какой же выписке всё-таки банк начисляет проценты за пользование кредитным лимитом, руководитель отделения не смог ответить! Я тогда сам определил, каким образом ПУМБ жульничает при начислении этих процентов. Они проверяют карточные счета для начисления процентов в начале и в конце опердня. Например, сегодня в течение опердня у Вас по счёту провелась негрейсовая операция. В конце сегодняшнего опердня Вам начислят проценты за сегодняшний день. А завтра в начале опердня Вам начислят проценты уже за завтрашний день. И если в течение завтрашнего опердня по Вашему счёту проведётся операция пополнения с полным погашением кредитной задолженности, то с Вас всё равно спишут проценты за два дня! Это противоречит собственному ДКБО ПУМБа, кроме того, я не сталкивался с таким произволом ни в каком другом банке. _Sergey Повідомлень: 133 З нами з: 15.07.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3212321332143215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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