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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3213321432153216>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:30

Re: ПУМБ

Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 01:33

  sonechko написав:
  Shaman написав:
  sonechko написав:тянула, про грейс написали в чате что переводы не попадают в грейс.

как здесь писали, деньги надо переводить приложением ПУМБ, иначе берут комиссию.
по грейсу - обычно переводы не попадают, но до 30.03 действовала акция - переводы и снятие кеша попадали в грейс. тут очень много форумчан так делали, общее мнение - что в грейсе до 30.04.
иначе тут откроется портал в ад :mrgreen:

Ну да, типо сама виновата, блондинко, хотя далеко не блондинко на самом деле. В тазике можно только кредит погашать, а в моно и так и так пыталась пока на гарячку не позвонила, не проходил перевод, идентификацию требовали.

Та ні, то Шаман трохи не в ой бубон б'є. Тягнути платно з дебетки, а з кредитки під час акції за це не карали. Ваша операція мала провестися до 30.03, тому звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. Щодо пільгового періоду, то підтримка Вам відповіла у загальному випадку - потрібно з'ясувати, чому ваша операція не потрапила під акцію і на підставі цього уже далі вирішувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05

  klug написав:звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення.

У ПУМБа существует аж три разных выписки. Это банк-фантастика! Одна - по карте, вторая - по счёту, и третья - тоже по счёту, но она отличается от той, что в ЛК. Эту третью мне распечатывали в отделении, и на мой вопрос, по какой же выписке всё-таки банк начисляет проценты за пользование кредитным лимитом, руководитель отделения не смог ответить! Я тогда сам определил, каким образом ПУМБ жульничает при начислении этих процентов. Они проверяют карточные счета для начисления процентов в начале и в конце опердня. Например, сегодня в течение опердня у Вас по счёту провелась негрейсовая операция. В конце сегодняшнего опердня Вам начислят проценты за сегодняшний день. А завтра в начале опердня Вам начислят проценты уже за завтрашний день. И если в течение завтрашнего опердня по Вашему счёту проведётся операция пополнения с полным погашением кредитной задолженности, то с Вас всё равно спишут проценты за два дня! Это противоречит собственному ДКБО ПУМБа, кроме того, я не сталкивался с таким произволом ни в каком другом банке.
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:19

Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?
югин
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:24

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?


да, это последний месяц
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:34

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?


Вроде как да, но мне ещё за 6 апреля так и не оплатили...
temjap4
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:42

  temjap4 написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?


Вроде как да, но мне ещё за 6 апреля так и не оплатили...

Аналогично. Платил 6 и 7 с ПУМБ онлайн. Пока тишина. Может, пора в бубен стучать? :evil:
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:45

Re: ПУМБ

Добавили 5к лимита до 36к, но сейчас уже гораздо менее интересно, чем хотя бы месяц назад.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:51

  BVA1 написав:
  temjap4 написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?


Вроде как да, но мне ещё за 6 апреля так и не оплатили...

Аналогично. Платил 6 и 7 с ПУМБ онлайн. Пока тишина. Может, пора в бубен стучать? :evil:

Уже настучал, за 5е число!
Жду ответа на мыло
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:57

clientage
По какому каналу стучали?
Горячка телефон, Горячка мыло, НБУ?
BVA1
 
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