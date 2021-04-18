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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:30
Re: ПУМБ
Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.
Додано: Пон 19 кві, 2021 01:33
Та ні, то Шаман трохи не в ой бубон б'є. Тягнути платно з дебетки, а з кредитки під час акції за це не карали. Ваша операція мала провестися до 30.03, тому звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. Щодо пільгового періоду, то підтримка Вам відповіла у загальному випадку - потрібно з'ясувати, чому ваша операція не потрапила під акцію і на підставі цього уже далі вирішувати.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05
У ПУМБа существует аж три разных выписки. Это банк-фантастика! Одна - по карте, вторая - по счёту, и третья - тоже по счёту, но она отличается от той, что в ЛК. Эту третью мне распечатывали в отделении, и на мой вопрос, по какой же выписке всё-таки банк начисляет проценты за пользование кредитным лимитом, руководитель отделения не смог ответить! Я тогда сам определил, каким образом ПУМБ жульничает при начислении этих процентов. Они проверяют карточные счета для начисления процентов в начале и в конце опердня. Например, сегодня в течение опердня у Вас по счёту провелась негрейсовая операция. В конце сегодняшнего опердня Вам начислят проценты за сегодняшний день. А завтра в начале опердня Вам начислят проценты уже за завтрашний день. И если в течение завтрашнего опердня по Вашему счёту проведётся операция пополнения с полным погашением кредитной задолженности, то с Вас всё равно спишут проценты за два дня! Это противоречит собственному ДКБО ПУМБа, кроме того, я не сталкивался с таким произволом ни в каком другом банке.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:19
Коллеги, подскажите пожалуйста, по карте ясно 10% кешбека по коммуналке в апреле ещё действует?
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:24
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:34
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:42
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:45
Re: ПУМБ
Добавили 5к лимита до 36к, но сейчас уже гораздо менее интересно, чем хотя бы месяц назад.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:51
Уже настучал, за 5е число!
Жду ответа на мыло
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:57
clientage
По какому каналу стучали?
Горячка телефон, Горячка мыло, НБУ?
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