Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05

klug написав: звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення. звідки я у Вас намалювалися відсотки не ясно. Треба дивитися виписку в Веб-версії - там є дати проведення.

У ПУМБа существует аж три разных выписки. Это банк-фантастика! Одна - по карте, вторая - по счёту, и третья - тоже по счёту, но она отличается от той, что в ЛК. Эту третью мне распечатывали в отделении, и на мой вопрос, по какой же выписке всё-таки банк начисляет проценты за пользование кредитным лимитом, руководитель отделения не смог ответить! Я тогда сам определил, каким образом ПУМБ жульничает при начислении этих процентов. Они проверяют карточные счета для начисления процентов в начале и в конце опердня. Например, сегодня в течение опердня у Вас по счёту провелась негрейсовая операция. В конце сегодняшнего опердня Вам начислят проценты за сегодняшний день. А завтра в начале опердня Вам начислят проценты уже за завтрашний день. И если в течение завтрашнего опердня по Вашему счёту проведётся операция пополнения с полным погашением кредитной задолженности, то с Вас всё равно спишут проценты за два дня! Это противоречит собственному ДКБО ПУМБа, кроме того, я не сталкивался с таким произволом ни в каком другом банке.