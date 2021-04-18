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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3213321432153216 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 835 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 95 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 122 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 227 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 835 Додано: Пон 19 кві, 2021 13:59 Re: ПУМБ я тоже стуканул в онлайн-чате. тоже жду на мыло clash Повідомлень: 388 З нами з: 30.01.21 Подякував: 114 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:17 _Sergey написав: Искатель написав: Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.

Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго. Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.

Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати". Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".

Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.

Так что думаю, что что-то таки поправили. Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.Так что думаю, что что-то таки поправили. Искатель Повідомлень: 4744 З нами з: 22.02.16 Подякував: 725 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:46 Искатель написав: _Sergey написав: Искатель написав: Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.

Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго. Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.

Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати". Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".

Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.

Так что думаю, что что-то таки поправили. Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.Так что думаю, что что-то таки поправили.

Да, поправило ПТЭ . Вы проверьте в ЛК ПТЭ, как я написал. А за Ваш рассказ извините - с начала не читал. Но уверен, четвёртый не совпал - ПТЭ перенаправило его самостоятельно, без Вашего обращения. Я это проходил. И Это тоже можно увидеть в ЛК ПТЭ, если интересно... Да, поправило ПТЭ. Вы проверьте в ЛК ПТЭ, как я написал. А за Ваш рассказ извините - с начала не читал. Но уверен, четвёртый не совпал - ПТЭ перенаправило его самостоятельно, без Вашего обращения. Я это проходил. И Это тоже можно увидеть в ЛК ПТЭ, если интересно... _Sergey Повідомлень: 134 З нами з: 15.07.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 19:27 _PORT_UA написав: Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина. Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.

У Али тех терминалов - как гуталина.

Отсюда и вопросы.

Решить с Пумбом это проблематично, имхо. Вы ж видите, что он немного туговатый У Али тех терминалов - как гуталина.Отсюда и вопросы.Решить с Пумбом это проблематично, имхо. Вы ж видите, что он немного туговатый Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14468 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7915 раз. Подякували: 3826 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3213321432153216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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