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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:59

Re: ПУМБ

я тоже стуканул в онлайн-чате. тоже жду на мыло :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:17

  _Sergey написав:
  Искатель написав:Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.

Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".

Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.
Так что думаю, что что-то таки поправили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:46

  Искатель написав:
  _Sergey написав:
  Искатель написав:Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.

Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".

Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.
Так что думаю, что что-то таки поправили.

Да, поправило ПТЭ :D . Вы проверьте в ЛК ПТЭ, как я написал. А за Ваш рассказ извините - с начала не читал. Но уверен, четвёртый не совпал - ПТЭ перенаправило его самостоятельно, без Вашего обращения. Я это проходил. И Это тоже можно увидеть в ЛК ПТЭ, если интересно...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:27

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.

У Али тех терминалов - как гуталина.
Отсюда и вопросы.
Решить с Пумбом это проблематично, имхо. Вы ж видите, что он немного туговатый
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33

Re: ПУМБ

Трохи боргів за комуналь погасив до 500 грн кешбеку брутто за 5 категорією. Розстрочка на 6 місяців поки що безоплатна, тому тепер вдвічі легше погашати ясноМожу до 30 квітня...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:57

  ingtrans написав:Добавили 5к лимита до 36к, но сейчас уже гораздо менее интересно, чем хотя бы месяц назад.

Аналогично добавили родственникам 2К на следующий день после оплаты коммуналки, с заведенных своих.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:07

ruvex
Не знаю чем так "провинился", но с 26К стало 50К.
Жонке не увеличили, хотя операции и суммы аналогичные.
ВIВ
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