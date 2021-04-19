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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:59
я тоже стуканул в онлайн-чате. тоже жду на мыло
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:17
_Sergey написав: Искатель написав:
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".
Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.
Так что думаю, что что-то таки поправили.
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Искатель
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:46
Искатель написав: _Sergey написав: Искатель написав:
Жду завтрашний день, если ничего не будет, попрошу уважаемого представителя банка помочь разобраться.
Кстати, он мне реально помог, была проблема с неправильным поступлением платежей на Теплоэнерго.
Если это были косяки ПУМБа, а не Полтаватеплоэнерго, то ПУМБ ничего не исправил. Он как отправлял эти платежи, так же и отправляет их без изменений по сей день. Просто ПТЭ зачисленные от ПУМБа суммы перенаправляет по услугам. Чтобы убедиться в этом - достаточно в ЛК ПТЭ посмотреть зачисленные суммы по соответствующим услугам в разделе (на вкладке) "Оплати".
Если читали мой рассказ с самого начала, то с 21.01. у меня был эксперимент с ПТЭ. И из четырех платежей по трем были перепутаны назначения (гор.вода с отоплением), четвертый наверно просто совпал. После того, как мне написали "исправили", я отправил еще 6 платежей: по всем было верно.
Так что думаю, что что-то таки поправили.
Да, поправило ПТЭ
. Вы проверьте в ЛК ПТЭ, как я написал. А за Ваш рассказ извините - с начала не читал. Но уверен, четвёртый не совпал - ПТЭ перенаправило его самостоятельно, без Вашего обращения. Я это проходил. И Это тоже можно увидеть в ЛК ПТЭ, если интересно...
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_Sergey
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:27
_PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, у кого то есть положительный опыт разговора с поддержкой на предмет доначисления вручную кешбека за операции на Алиэкспресс? Разом проходит с кешбеком,разом нет. Причем на один и тот же товар с одного магазина.
У Али тех терминалов - как гуталина.
Отсюда и вопросы.
Решить с Пумбом это проблематично, имхо. Вы ж видите, что он немного туговатый
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33
Трохи боргів за комуналь погасив до 500 грн кешбеку брутто за 5 категорією. Розстрочка на 6 місяців поки що безоплатна, тому тепер вдвічі легше погашати ясноМожу до 30 квітня...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:57
ingtrans написав:
Добавили 5к лимита до 36к, но сейчас уже гораздо менее интересно, чем хотя бы месяц назад.
Аналогично добавили родственникам 2К на следующий день после оплаты коммуналки, с заведенных своих.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:07
ruvex
Не знаю чем так "провинился", но с 26К стало 50К.
Жонке не увеличили, хотя операции и суммы аналогичные.
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ВIВ
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Додано: Пон 19 кві, 2021 23:02
ВIВ написав:
Жонке не увеличили, хотя операции и суммы аналогичные.
Ви напевно раніше відкрили продукт. По неї ще прийдуть.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:58
Кому-то капнуло за "ясно" по платежам с 5.04.?
Или "Изя - все"?
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Искатель
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:03
Искатель написав:
Кому-то капнуло за "ясно" по платежам с 5.04.?
Или "Изя - все"?
я писал вчера в онлайн чат. передали соответствующему подразделению и ответят на мыло
почти уверен, что доначислят
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clash
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