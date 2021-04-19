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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:24

Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:39

  miltador написав:Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..

Аналогично. С проплат за 12 апреля пока ничего не вернули. Заявку приняли, обещали оповестить на "мыло".
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41

Re: ПУМБ

Напомните пожалуйста, сейчас если платить коммуналку через мобильное приложение ПУМБ с кредитных средств, то это происходит без комиссии и входит в льготный период?

Раньше в период бесплатных переводов/снятий всё просто было.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:43

  malinin007 написав:Напомните пожалуйста, сейчас если платить коммуналку через мобильное приложение ПУМБ с кредитных средств, то это происходит без комиссии и входит в льготный период?

Раньше в период бесплатных переводов/снятий всё просто было.

Входит
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45

  miltador написав:Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..

За 2-е апреля выплатили 8-го апреля и всё пока
velvet
 
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