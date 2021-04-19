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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:24
Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..
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miltador
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:39
miltador написав:
Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..
Аналогично. С проплат за 12 апреля пока ничего не вернули. Заявку приняли, обещали оповестить на "мыло".
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yuri_m
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:41
Напомните пожалуйста, сейчас если платить коммуналку через мобильное приложение ПУМБ с кредитных средств, то это происходит без комиссии и входит в льготный период?
Раньше в период бесплатных переводов/снятий всё просто было.
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malinin007
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:43
malinin007 написав:
Напомните пожалуйста, сейчас если платить коммуналку через мобильное приложение ПУМБ с кредитных средств, то это происходит без комиссии и входит в льготный период?
Раньше в период бесплатных переводов/снятий всё просто было.
Входит
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velvet
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45
miltador написав:
Теж за квітень поки жодного кешбеку по Ясно. На гарячій лінії сформували заявку, кажуть чекати розгляду і відповіді 1-2 дні..
За 2-е апреля выплатили 8-го апреля и всё пока
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velvet
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:30
velvet написав:
За 2-е апреля выплатили 8-го апреля и всё пока
В мене перша оплата 4-го квітня.
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miltador
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:03
Поки не прийшли ні за 01.04, ні за 13.04. Щодо першого, то підтримка щось там собі зафіксувала, але результату нуль. Щодо 13-го, то ще не звертався.
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klug
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:18
А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?
Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.
Интересно, чем чревато.
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ramzes4
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:47
ramzes4 написав:
А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?
Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.
Интересно, чем чревато.
У Вас, походу, то же, что и у меня: нарвались на платную рассрочку, за которую сняло авансом комиссию.
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Искатель
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:56
Вы кидале пишете что кидала вас кинул и еще надеетесь на какие то ответы? Смех и наивняк.
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Maksi2
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