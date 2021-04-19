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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35
ramzes4 написав:
А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?
Нет.
Во вс. сл., не было.
ramzes4 написав:
Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.
А в выписке что?
ramzes4 написав:
Интересно, чем чревато
Потерей денег.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:38
Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:42
ramzes4 написав:
А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?
Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.
Интересно, чем чревато.
У меня тоже сегодня 2 коп списали.
В выписке формулировка "Корректировка округления последнего платежа по рассрочке".
Все рассрочки "акционные".
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:42
Aktus
так в том и дело, что в выписке только мои операции + их переводы в рассрочку.
Платил коммуналку, чтобы четко ноль остался. В уведомлениях после последнего платежа 0,00 светится. Все рассрочки 6 месяцев льготные.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:44
ramzes4 написав:Aktus
так в том и дело, что в выписке только мои операции + их переводы в рассрочку.
Платил коммуналку, чтобы четко ноль остался. В уведомлениях после последнего платежа 0,00 светится. Все рассрочки 6 месяцев льготные.
У меня точно так же. Все рассрочки 6 месяцев льготные.
В выписке не было - появилось только что.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:00
Aktus написав:
Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.
Це іронія? Гумор?
Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки.
Де шоксенсація?
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