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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3215321632173218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:35

Re: ПУМБ

  ramzes4 написав:А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?

Нет.
Во вс. сл., не было.

  ramzes4 написав:Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.

А в выписке что?

  ramzes4 написав:Интересно, чем чревато

Потерей денег.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:38

Re: ПУМБ

Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:42

  ramzes4 написав:А по кредитке "Всеможу" есть санкции за несанкционированный овер?

Каким-то образом на карте долг на 3 коп превышает размер кредитного лимита. Подозреваю, что сыграли переводы трат в рассрочку.

Интересно, чем чревато.

У меня тоже сегодня 2 коп списали.
В выписке формулировка "Корректировка округления последнего платежа по рассрочке".
Все рассрочки "акционные".
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:42

Aktus так в том и дело, что в выписке только мои операции + их переводы в рассрочку.
Платил коммуналку, чтобы четко ноль остался. В уведомлениях после последнего платежа 0,00 светится. Все рассрочки 6 месяцев льготные. :?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:44

  ramzes4 написав:Aktus так в том и дело, что в выписке только мои операции + их переводы в рассрочку.
Платил коммуналку, чтобы четко ноль остался. В уведомлениях после последнего платежа 0,00 светится. Все рассрочки 6 месяцев льготные. :?

У меня точно так же. Все рассрочки 6 месяцев льготные.
В выписке не было - появилось только что.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:00

  Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.

Це іронія? Гумор?
Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки.
Де шоксенсація?
AleksD
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