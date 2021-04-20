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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:33
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:58
Думается что с жалобой, что без, выплатят, когда выплатят. По крайней мере, подавляющее большинство жалоб в НБУ не подавало, а кешбэк все равно выплачивали.
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