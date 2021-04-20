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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:33
Мизантрóп написав: Maksi2 написав: cohan написав:
где Ясно кешбек?
В НБУ.
на балансе))
и чтобы получить его, надо подать скаргу в НБУ, иначе никак
Была уже такая байда в январе, в итоге срок зачисления 2 недели от подачи скарги. В этот раз будет так же.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:58
Maksi2 написав: Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
В НБУ.
на балансе))
и чтобы получить его, надо подать скаргу в НБУ, иначе никак
Была уже такая байда в январе, в итоге срок зачисления 2 недели от подачи скарги. В этот раз будет так же.
Думается что с жалобой, что без, выплатят, когда выплатят. По крайней мере, подавляющее большинство жалоб в НБУ не подавало, а кешбэк все равно выплачивали.
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ingtrans
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:38
ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...
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BVA1
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:47
BVA1 написав:
Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.
ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:07
BVA1 написав:ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...
Пока вы будете посмотреть, сработает моя скарга в НБУ, я получу кешбек, а вы - нет
.
p.s. Проверено в январе.
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Maksi2
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:17
Maksi2 написав: BVA1 написав:ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...
Пока вы будете посмотреть, сработает моя скарга в НБУ, я получу кешбек, а вы - нет
.
p.s. Проверено в январе.
Ну я в январе без задержек получил, а вот в марте, как и большинство, получил 22.03. Но ради интереса давайте сравним, кто когда получит: Вы с жалобой в НБУ, BVA1 с заявкой и я без заявки. Платежи у меня были 5, 8 и 12 апреля.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22
Maksi2
а че так мелко?
нбу
сразу в гаагу не пробовали?
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v57
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:46
v57 написав:Maksi2
а че так мелко?
нбу
сразу в гаагу не пробовали?
Если после этого рахиты выплатят кешбек, а троли отпадут как высохший мозоль, то можно.
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Maksi2
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