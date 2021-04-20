RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3216321732183219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:30

  Maksi2 написав:
  cohan написав:где Ясно кешбек?

В НБУ. :!:

на балансе))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:33

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:
  cohan написав:где Ясно кешбек?

В НБУ. :!:

на балансе))

и чтобы получить его, надо подать скаргу в НБУ, иначе никак :idea:
Была уже такая байда в январе, в итоге срок зачисления 2 недели от подачи скарги. В этот раз будет так же.
Maksi2
 
Повідомлень: 921
З нами з: 18.06.19
Подякував: 440 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:58

  Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:В НБУ. :!:

на балансе))

и чтобы получить его, надо подать скаргу в НБУ, иначе никак :idea:
Была уже такая байда в январе, в итоге срок зачисления 2 недели от подачи скарги. В этот раз будет так же.

Думается что с жалобой, что без, выплатят, когда выплатят. По крайней мере, подавляющее большинство жалоб в НБУ не подавало, а кешбэк все равно выплачивали.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:38

ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...
BVA1
 
Повідомлень: 929
З нами з: 10.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:47

Re: ПУМБ

  BVA1 написав:Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.

ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:07

  BVA1 написав:ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...

Пока вы будете посмотреть, сработает моя скарга в НБУ, я получу кешбек, а вы - нет. :D
p.s. Проверено в январе.
Maksi2
 
Повідомлень: 921
З нами з: 18.06.19
Подякував: 440 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:17

  Maksi2 написав:
  BVA1 написав:ingtrans
Да, в этом месяце беда с КБ. ПУМБа решила отомстить всем КБникам, потрепав им нервы. У меня от 6 числа тихо. Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться. Будем посмотреть...

Пока вы будете посмотреть, сработает моя скарга в НБУ, я получу кешбек, а вы - нет. :D
p.s. Проверено в январе.

Ну я в январе без задержек получил, а вот в марте, как и большинство, получил 22.03. Но ради интереса давайте сравним, кто когда получит: Вы с жалобой в НБУ, BVA1 с заявкой и я без заявки. Платежи у меня были 5, 8 и 12 апреля.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:22

Maksi2
а че так мелко?
нбу
сразу в гаагу не пробовали?
v57
 
Повідомлень: 2914
З нами з: 14.03.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:46

  v57 написав:Maksi2
а че так мелко?
нбу
сразу в гаагу не пробовали?

Если после этого рахиты выплатят кешбек, а троли отпадут как высохший мозоль, то можно.
Maksi2
 
Повідомлень: 921
З нами з: 18.06.19
Подякував: 440 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3216321732183219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Maksi2, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32188)
21.04.2021 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.