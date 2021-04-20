Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111 Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении. Явшоке.
Це іронія? Гумор? Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки. Де шоксенсація?
1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року." Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня. Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го). Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го? Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?
Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111 Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении. Явшоке.
Це іронія? Гумор? Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки. Де шоксенсація?
1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року." Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня. Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го). Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го? Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?
Aktus написав:Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
То есть сообщения lel'a от 16 апреля которое вы же и обсуждали viewtopic.php?p=5211938#p5211938 вам оказалось недостаточно? А после него и еще люди подтверждали наличие коммунальных рассрочек. И после этого наличие рассрочки уже на личном опыте у вас по прежнему вызывает шок?