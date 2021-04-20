Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111 Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении. Явшоке.
Це іронія? Гумор? Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки. Де шоксенсація?
1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року." Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня. Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го). Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го? Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?
Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111 Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении. Явшоке.
Це іронія? Гумор? Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки. Де шоксенсація?
1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року." Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня. Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го). Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го? Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?
Aktus написав:Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.
То есть сообщения lel'a от 16 апреля которое вы же и обсуждали viewtopic.php?p=5211938#p5211938 вам оказалось недостаточно? А после него и еще люди подтверждали наличие коммунальных рассрочек. И после этого наличие рассрочки уже на личном опыте у вас по прежнему вызывает шок?
stas_rst написав:Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію
А мені щойно +6к. Якби 5 категорія мною наразі не була б вибрана на всі 10к, то доплатив би зі свіженького ліміту до 10к комуналь (500 грн кешбеку брутто), після чого б через механізм розстрочки трохи (а може й багатенько) зменшив борг у пільговому періоді (до 30 квітня).
kreuz написав:Колеги, днями поповнив я повністю мінусову кредитку на 7к, котрі одразу ж сплатив за комуналь через додаток, після чого запроторив їх усі в пільгову розстрочку на 6 місяців.
Питання: як сталося, що заборгованість пільгового періоду зменшилася саме на 11к? Чому не на 7к*11/6=12833.33 грн?
Подивіться уважно на деталізацію операцій і побачите особливості проводки оплати частинами.
Як маєте, що сказати, то кажіть, бо як ні, то навіщо оце все...
Я розумію так, що витрата після переведення в розстрочку на 5/6 переходить у наступні періоди, тому й написав про 11/6, але ж за сумою така формула не б'ється, через що й питаю.
Взагалі не ясно, звідки у Вас взялося 11 і звідки у вас взялося множення. 7к/6 = 1166,67 грн/міс. У цьому місяці маєте повернути 1166,67 грн, а за наступні 5 місяців маєте погасити ще 5833,33. 7000 (що ви внесли) + 5833.33 грн, що пішли у розстрочку на наступні періоди = 12833.33 зменшення суми до погашення.