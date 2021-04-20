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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3218321932203221>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:15

  kreuz написав:Колеги, днями поповнив я повністю мінусову кредитку на 7к, котрі одразу ж сплатив за комуналь через додаток, після чого запроторив їх усі в пільгову розстрочку на 6 місяців.

Питання: як сталося, що заборгованість пільгового періоду зменшилася саме на 11к? Чому не на 7к*11/6=12833.33 грн?

Подивіться уважно на деталізацію операцій і побачите особливості проводки оплати частинами.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:22

Re: ПУМБ

Не можу оплатить комуналку - Спробуйте пізніше (всього 5 операцій за добу). У всіх прилягло?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:37

  AleksD написав:
  Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.

Це іронія? Гумор?
Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки.
Де шоксенсація?

1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.

2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року."
Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня.
Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го).
Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го?
Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:49

  Aktus написав:
  AleksD написав:
  Aktus написав:Внезапно шоксенсация!!!111
Горячка не обманула и ПУМБ бесплатно без смс и регистрации предложил бесплатную рассрочку на 6 мес по коммуналке 500+. Сам. Сразу же после платежа в приложении.
Явшоке.

Це іронія? Гумор?
Всі мої оплати понад 500грн (в т.ч. учора) - з пропозицією розстрочки.
Де шоксенсація?

1. Гарячка не збрехала, що не до 15-го, а до 30-го. Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.

2. На https://www.pumb.ua/yasno написано "Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року."
Є письмова(!) відповідь від ПУМБ, де сказано що акція діє до 15-го квітня.
Запитання було про слова гарячки (до 30-го) і сайт (до 15-го).
Хтось десь читав про таку розстрочку до 30-го?
Отже, ПУМБ сам тихенько робить клієнтам добре. Ну хіба це не шоксенсація?

Писав я до Вас: viewtopic.php?p=5213798#p5213798
Та й до мене писали колеги вже після 15-го числа, тому й не шок і не сенсація, хоча звісно приємно...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:51

Re: ПУМБ

  Aktus написав:Якщо це не шоксенсація, то щонайменше шок, ну нехай навіть шочок для постійнх клієнтів.

То есть сообщения lel'a от 16 апреля которое вы же и обсуждали viewtopic.php?p=5211938#p5211938 вам оказалось недостаточно? А после него и еще люди подтверждали наличие коммунальных рассрочек. И после этого наличие рассрочки уже на личном опыте у вас по прежнему вызывает шок?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:03

  Aktus написав:
  kreuz написав:Колеги, днями поповнив я повністю мінусову кредитку на 7к, котрі одразу ж сплатив за комуналь через додаток, після чого запроторив їх усі в пільгову розстрочку на 6 місяців.

Питання: як сталося, що заборгованість пільгового періоду зменшилася саме на 11к? Чому не на 7к*11/6=12833.33 грн?

Подивіться уважно на деталізацію операцій і побачите особливості проводки оплати частинами.

Як маєте, що сказати, то кажіть, бо як ні, то навіщо оце все...

Я розумію так, що витрата після переведення в розстрочку на 5/6 переходить у наступні періоди, тому й написав про 11/6, але ж за сумою така формула не б'ється, через що й питаю.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:38

Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:54

  stas_rst написав:Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію :)

А мені щойно +6к. Якби 5 категорія мною наразі не була б вибрана на всі 10к, то доплатив би зі свіженького ліміту до 10к комуналь (500 грн кешбеку брутто), після чого б через механізм розстрочки трохи (а може й багатенько) зменшив борг у пільговому періоді (до 30 квітня).

Ну а Ви там собі якось поміркуйте...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:55

  kreuz написав:
  Aktus написав:
  kreuz написав:Колеги, днями поповнив я повністю мінусову кредитку на 7к, котрі одразу ж сплатив за комуналь через додаток, після чого запроторив їх усі в пільгову розстрочку на 6 місяців.

Питання: як сталося, що заборгованість пільгового періоду зменшилася саме на 11к? Чому не на 7к*11/6=12833.33 грн?

Подивіться уважно на деталізацію операцій і побачите особливості проводки оплати частинами.

Як маєте, що сказати, то кажіть, бо як ні, то навіщо оце все...

Я розумію так, що витрата після переведення в розстрочку на 5/6 переходить у наступні періоди, тому й написав про 11/6, але ж за сумою така формула не б'ється, через що й питаю.

Взагалі не ясно, звідки у Вас взялося 11 і звідки у вас взялося множення.
7к/6 = 1166,67 грн/міс.
У цьому місяці маєте повернути 1166,67 грн, а за наступні 5 місяців маєте погасити ще 5833,33.
7000 (що ви внесли) + 5833.33 грн, що пішли у розстрочку на наступні періоди = 12833.33 зменшення суми до погашення.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:02

Re: ПУМБ

Отож і мені 11к незрозумілі, хоча в додатку пільговий борг зменшився саме на них.

А от 12833.33 грн це й є 11/6 (або 6/6 + 5/6) * 7к, про які Ви пишете, точнісінько як і я...
kreuz
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