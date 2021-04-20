Додано: Сер 21 кві, 2021 14:57

А я предлагаю поступить по другому - не стоит копать. Тем более копать глубоко. Гасите то что рисует пумба и будете в шоколаде. Кто очкует может заскринить себе апку до погашения и после (имеется в виду когда аппка покажет что для грейса надо погасить ноль). Воспринимайте это как фичу пумбы и будет вам счастие. Я сию фичу обнаружил еще в декабре и она успешно функциклирует все это время без сбоев. В попытках разобраться вы до истины не докопаетесь, потому как алгоритм ИИ от пумбы нам недоступен. А вот поламать из-за излишней пытливости нормально работающую систему могут. Оно вам надо?Зы. Еще раз - гася ту сумму что рисует пумба для грейса вы соблюдаете все условия договора и остаетесь в грейсе. Пытливость ума тут излишняя. Если пумба сказала "люминий" - соглашайтесь чтобы потом не пришлось носить "чугуний"