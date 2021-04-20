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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3218321932203221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:06

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Отож і мені 11к незрозумілі, хоча в додатку пільговий борг зменшився саме на них.

Да дело Aktus говорит. Посмотрите всё-таки детализацию. ИМХО, тут нет таких ясновидцев, которые могут сказать, как получилось 11к.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:57

А я предлагаю поступить по другому - не стоит копать. Тем более копать глубоко. Гасите то что рисует пумба и будете в шоколаде. Кто очкует может заскринить себе апку до погашения и после (имеется в виду когда аппка покажет что для грейса надо погасить ноль). Воспринимайте это как фичу пумбы и будет вам счастие. Я сию фичу обнаружил еще в декабре и она успешно функциклирует все это время без сбоев. В попытках разобраться вы до истины не докопаетесь, потому как алгоритм ИИ от пумбы нам недоступен. А вот поламать из-за излишней пытливости нормально работающую систему могут. Оно вам надо?
Зы. Еще раз - гася ту сумму что рисует пумба для грейса вы соблюдаете все условия договора и остаетесь в грейсе. Пытливость ума тут излишняя. Если пумба сказала "люминий" - соглашайтесь чтобы потом не пришлось носить "чугуний" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:13

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Писав я до Вас: viewtopic.php?p=5213798#p5213798
Та й до мене писали колеги вже після 15-го числа, тому й не шок і не сенсація, хоча звісно приємно...

Я читав.
Але.
Тут поки на рахунку гроші не побачиш, ні в чому не можна бути впевненим.
Особливо після того, як гарячка каже одне (наприклад, по 6 кат. ВСІ оплати), а по факту інше (поповнення моб чи комуналка через некст не зараховуються*).

А тут ще є лист саме на той акаунт, і там пишуть "ні, до 15-го".
Ну як не вірити банку?
А банк потім бере і... до 30-го.

Чи може є все ж якась інша програма, де до 30-го?

*) не зараховуються в лічильник вайбера, але гарячка обіцяє, що окешбечаться. Ось знову питання - вірити? Чи зробити "гарантований" платіж?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:16

Re: ПУМБ

Flamingo написав: Воспринимайте это как фичу пумбы и будет вам счастие. Я сию фичу обнаружил еще в декабре и она успешно функциклирует все это время без сбоев.


Рассрочки недельной давности отработали без всяких фич.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:17

  ingtrans написав:
  kreuz написав:Отож і мені 11к незрозумілі, хоча в додатку пільговий борг зменшився саме на них.

Да дело Aktus говорит. Посмотрите всё-таки детализацию. ИМХО, тут нет таких ясновидцев, которые могут сказать, как получилось 11к.

Я деталізацію дивився перш, ніж щось тут написати (її мобільна версія повністю співпадає з веб), але там нічого особливого, 5/6 від кожної оплати та й годі, баланс б'ється, а розстрочка ніт!

Ну, побачимо, все одно копати незрозуміло куди...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:21

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:То есть сообщения lel'a от 16 апреля которое вы же и обсуждали viewtopic.php?p=5211938#p5211938 вам оказалось недостаточно? А после него и еще люди подтверждали наличие коммунальных рассрочек. И после этого наличие рассрочки уже на личном опыте у вас по прежнему вызывает шок?

Заметьте - "шоксенсация" там одним словом, что как бы должно намекать на не совсем "труъ" шок и сенсацию. Да и из текста КМК должна быть понятна некая ирония.
Плюс про письмо писал уже.
Но то таке.
Но и да, если банк регулярно не выполняет в срок свои написанные обещания (касательно бонусно-кешбечных программ), то нормально, когда удивляет не просто выполнение, а даже "перевыполнение" по срокам.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49

Re: ПУМБ

С ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:03

  _PORT_UA написав:С ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?


конечно
он напишет перед переводом
на любую карту без комиса если толкать ПУМБом приложением
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:16

  Flamingo написав:. Я сию фичу обнаружил еще в декабре и она успешно функциклирует все это время без сбоев.

У меня в марте не сработало, а в апреле все чудесно. Про "люминий-чугуний" поддерживаю
vollena71
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