Да дело Aktus говорит. Посмотрите всё-таки детализацию. ИМХО, тут нет таких ясновидцев, которые могут сказать, как получилось 11к.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:06
Re: ПУМБ
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:57
А я предлагаю поступить по другому - не стоит копать. Тем более копать глубоко. Гасите то что рисует пумба и будете в шоколаде. Кто очкует может заскринить себе апку до погашения и после (имеется в виду когда аппка покажет что для грейса надо погасить ноль). Воспринимайте это как фичу пумбы и будет вам счастие. Я сию фичу обнаружил еще в декабре и она успешно функциклирует все это время без сбоев. В попытках разобраться вы до истины не докопаетесь, потому как алгоритм ИИ от пумбы нам недоступен. А вот поламать из-за излишней пытливости нормально работающую систему могут. Оно вам надо?
Зы. Еще раз - гася ту сумму что рисует пумба для грейса вы соблюдаете все условия договора и остаетесь в грейсе. Пытливость ума тут излишняя. Если пумба сказала "люминий" - соглашайтесь чтобы потом не пришлось носить "чугуний"
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:13
Re: ПУМБ
Я читав.
Але.
Тут поки на рахунку гроші не побачиш, ні в чому не можна бути впевненим.
Особливо після того, як гарячка каже одне (наприклад, по 6 кат. ВСІ оплати), а по факту інше (поповнення моб чи комуналка через некст не зараховуються*).
А тут ще є лист саме на той акаунт, і там пишуть "ні, до 15-го".
Ну як не вірити банку?
А банк потім бере і... до 30-го.
Чи може є все ж якась інша програма, де до 30-го?
*) не зараховуються в лічильник вайбера, але гарячка обіцяє, що окешбечаться. Ось знову питання - вірити? Чи зробити "гарантований" платіж?
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:16
Re: ПУМБ
Рассрочки недельной давности отработали без всяких фич.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:17
Я деталізацію дивився перш, ніж щось тут написати (її мобільна версія повністю співпадає з веб), але там нічого особливого, 5/6 від кожної оплати та й годі, баланс б'ється, а розстрочка ніт!
Ну, побачимо, все одно копати незрозуміло куди...
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:21
Re: ПУМБ
Заметьте - "шоксенсация" там одним словом, что как бы должно намекать на не совсем "труъ" шок и сенсацию. Да и из текста КМК должна быть понятна некая ирония.
Плюс про письмо писал уже.
Но то таке.
Но и да, если банк регулярно не выполняет в срок свои написанные обещания (касательно бонусно-кешбечных программ), то нормально, когда удивляет не просто выполнение, а даже "перевыполнение" по срокам.
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49
Re: ПУМБ
С ВсеКарта на КоКо Кредитку перевод без комиссии, подскажите пожалуйста?
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:03
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:16
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:28
Прислали 300 гривен за коммуналку спустя полторы недели. На горячку не звонил.
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