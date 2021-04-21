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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3220322132223223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:30

Re: ПУМБ

Платил коммуналку 16.04, через пумб-онлайн и некст, только что пришло в полном объеме 300 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:31

Re: ПУМБ

ага, дослали, точно до копейки

ну что, спасибо, выплачиваем рассрочки и ждем новых акций, например, выбирать категории в кешбеке не пакетом
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:33

  ingtrans написав:
  BVA1 написав:Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.

ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.

Как и ожидалось, платят всем независимо от жалоб в НБУ и заявок в ПУМБ. Тоже сегодня получил свои 300.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:33

Re: ПУМБ

всё, всё. не психуйте :lol: :lol: :lol:
хотел похвастаться и удалить. а тут забомбили :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 22 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 3 разів.
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34

Отримав свої 300 трьома платежами одразу сьогодні))
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:43

Re: ПУМБ

зашел кб за ясно> осбб через portmone засчитали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:58

  ingtrans написав:
  ingtrans написав:
  BVA1 написав:Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.

ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.

Как и ожидалось, платят всем независимо от жалоб в НБУ и заявок в ПУМБ. Тоже сегодня получил свои 300.

Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:04

  stas_rst написав:Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію :)

А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:11

  Adast написав:Прислали 300 гривен за коммуналку спустя полторы недели. На горячку не звонил.

І нам по двох акаунтах. Нікуди не зверталися.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:14

  KVV написав:
  stas_rst написав:Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію :)

А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(

В мене перед тим, як додали ліміту, мінус був на всю котушку.
kreuz
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  #<1 ... 3220322132223223>
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