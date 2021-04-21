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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:30
Платил коммуналку 16.04, через пумб-онлайн и некст, только что пришло в полном объеме 300 грн.
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Ferlakur
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:31
ага, дослали, точно до копейки
ну что, спасибо, выплачиваем рассрочки и ждем новых акций, например, выбирать категории в кешбеке не пакетом
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:33
ingtrans написав: BVA1 написав:
Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.
ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.
Как и ожидалось, платят всем независимо от жалоб в НБУ и заявок в ПУМБ. Тоже сегодня получил свои 300.
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ingtrans
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:33
Востаннє редагувалось clash
в Чет 22 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34
Отримав свої 300 трьома платежами одразу сьогодні))
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:43
зашел кб за ясно> осбб через portmone засчитали.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:58
ingtrans написав: ingtrans написав: BVA1 написав:
Сегодня через чат подал заявку. Обещали через 5 дней разобраться.
ИМХО, это никакой роли не играет. Судя по предыдущим месяцам, КБ выдают волнами, то есть не ежедневно, а пачками в определенные дни. Поэтому есть подозрение, что сейчас будет то же самое: дадут в те же дни и тем, кто подавал заявку, и тем, кто не подавал, и тем, кто в НБУ жаловался и тем, кто не жаловался.
Как и ожидалось, платят всем независимо от жалоб в НБУ и заявок в ПУМБ. Тоже сегодня получил свои 300.
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:04
stas_rst написав:
Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію
А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
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KVV
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:11
Adast написав:
Прислали 300 гривен за коммуналку спустя полторы недели. На горячку не звонил.
І нам по двох акаунтах. Нікуди не зверталися.
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kreuz
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:14
KVV написав: stas_rst написав:
Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію
А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
В мене перед тим, як додали ліміту, мінус був на всю котушку.
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kreuz
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