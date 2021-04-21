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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3220322132223223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:56

  посетитель написав:Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек

Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
yuri_m
 
Повідомлень: 982
З нами з: 25.11.08
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00

  yuri_m написав:
  посетитель написав:Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек

Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.

Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
patrikk
 
Повідомлень: 199
З нами з: 25.06.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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