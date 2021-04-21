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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:56
посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
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yuri_m
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00
yuri_m написав: посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
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patrikk
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