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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:56
посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
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yuri_m
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00
yuri_m написав: посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
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patrikk
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54
Шановні клієнти, бачимо ваші коментарі, маємо невелику затримку з нарахуваннями кешбеку в цьому місяці. Ми над цим працюємо та протягом цього тижня маємо все нарахувати.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:57
kreuz написав: KVV написав: stas_rst написав:
Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію
А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
В мене перед тим, як додали ліміту, мінус був на всю котушку.
Мож ещё зависит от лимита, какой был. Мне вот тоже докинули лимита, но до 30к не дотянули. При этом, лимит был весь использован в 0.
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