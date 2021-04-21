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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:56

  посетитель написав:Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек

Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00

  yuri_m написав:
  посетитель написав:Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек

Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.

Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54

Re: ПУМБ

Шановні клієнти, бачимо ваші коментарі, маємо невелику затримку з нарахуваннями кешбеку в цьому місяці. Ми над цим працюємо та протягом цього тижня маємо все нарахувати.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:57

  kreuz написав:
  KVV написав:
  stas_rst написав:Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію :)

А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(

В мене перед тим, як додали ліміту, мінус був на всю котушку.

Мож ещё зависит от лимита, какой был. Мне вот тоже докинули лимита, но до 30к не дотянули. При этом, лимит был весь использован в 0.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:31

Re: ПУМБ

ого, тут даже офпред есть! а не надо, мы тута сами всё порешаем :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:35

Re: ПУМБ

  KVV написав:Бо до моїх 30к нічого не докинув(

А мне докинули половину, при почти выбранном лимите. ПУМБ по всей видимости исповедуюет ту идеологию которую в прошлом году приписывали Моно - дает деньги тем кто сидит в минусах.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:35

PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  KVV написав:Бо до моїх 30к нічого не докинув(

А мне докинули половину, при почти выбранном лимите. ПУМБ по всей видимости исповедуюет ту идеологию которую в прошлом году приписывали Моно - дает деньги тем кто сидит в минусах.


Да, именно так. Но я так понял что потолок 50 тыс. Или у кого-то повысили до большей суммы?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:53

  velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.


в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,

так что респект!

10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:59

  cohan написав:
  velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.


в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,

так что респект!

10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить :mrgreen: :mrgreen:

Мне письмо о том что добавили тоже прислали, но по факту не добавили. На мой ответ на это их письмо со скрином об отсутствии коммунального предприятия ответили, чтоб ещё ждал.Так что кто-то отчитался, а по факту ничего не сделал.
velvet
 
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