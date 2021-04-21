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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:56
посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
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yuri_m
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:00
yuri_m написав: посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
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patrikk
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54
Шановні клієнти, бачимо ваші коментарі, маємо невелику затримку з нарахуваннями кешбеку в цьому місяці. Ми над цим працюємо та протягом цього тижня маємо все нарахувати.
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PUMB
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:57
kreuz написав: KVV написав: stas_rst написав:
Тільки що Ахметджан докинув 4 тисячі до кредліміту. Що з цим робити - не розумію
А кредитка була в мінусах?
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
В мене перед тим, як додали ліміту, мінус був на всю котушку.
Мож ещё зависит от лимита, какой был. Мне вот тоже докинули лимита, но до 30к не дотянули. При этом, лимит был весь использован в 0.
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Oberon
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:31
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clash
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:35
KVV написав:
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
А мне докинули половину, при почти выбранном лимите. ПУМБ по всей видимости исповедуюет ту идеологию которую в прошлом году приписывали Моно - дает деньги тем кто сидит в минусах.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:35
PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
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velvet
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:50
vitaliy_berdinskikh написав: KVV написав:
Бо до моїх 30к нічого не докинув(
А мне докинули половину, при почти выбранном лимите. ПУМБ по всей видимости исповедуюет ту идеологию которую в прошлом году приписывали Моно - дает деньги тем кто сидит в минусах.
Да, именно так. Но я так понял что потолок 50 тыс. Или у кого-то повысили до большей суммы?
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Sergion
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:53
velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,
так что респект!
10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 14:59
cohan написав: velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,
так что респект!
10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить
Мне письмо о том что добавили тоже прислали, но по факту не добавили. На мой ответ на это их письмо со скрином об отсутствии коммунального предприятия ответили, чтоб ещё ждал.Так что кто-то отчитался, а по факту ничего не сделал.
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velvet
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