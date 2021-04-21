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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав: дает деньги тем кто сидит в минусах.

Так я і сижу в мінусах...з листопада :D
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:09

  clash написав:ого, тут даже офпред есть! а не надо, мы тута сами всё порешаем :lol: :lol: :lol:

Ну вот спугнете же!
Только КБ зашел...
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:16

Re: ПУМБ

готов вообще отказаться от лимита взамен 10% кешбэка чистыми за коммуналь :lol: :lol: :lol:
зы ПУМБец не даёт скучать :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:34

  velvet написав:
  cohan написав:
  velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.


в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,

так что респект!

10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить :mrgreen: :mrgreen:

Мне письмо о том что добавили тоже прислали, но по факту не добавили. На мой ответ на это их письмо со скрином об отсутствии коммунального предприятия ответили, чтоб ещё ждал.Так что кто-то отчитался, а по факту ничего не сделал.


у меня все ок - есть и старые и новые реквизиты, в новых поделено как обычно в коммунальных: оплата за утримання, за консьержа, за водовидведення и т.п.
возможно, по числу заявок как-то градируют
cohan
 
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