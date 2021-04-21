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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:04
vitaliy_berdinskikh написав:
дает деньги тем кто сидит в минусах.
Так я і сижу в мінусах...з листопада
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:09
Ну вот спугнете же!
Только КБ зашел...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:16
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:34
velvet написав: cohan написав: velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,
так что респект!
10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить
Мне письмо о том что добавили тоже прислали, но по факту не добавили. На мой ответ на это их письмо со скрином об отсутствии коммунального предприятия ответили, чтоб ещё ждал.Так что кто-то отчитался, а по факту ничего не сделал.
у меня все ок - есть и старые и новые реквизиты, в новых поделено как обычно в коммунальных: оплата за утримання, за консьержа, за водовидведення и т.п.
возможно, по числу заявок как-то градируют
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cohan
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