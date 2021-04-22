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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:04
vitaliy_berdinskikh написав:
дает деньги тем кто сидит в минусах.
Так я і сижу в мінусах...з листопада
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:09
Ну вот спугнете же!
Только КБ зашел...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:16
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:34
velvet написав: cohan написав: velvet написав:PUMB
А когда добавите поставщиков коммунальных услуг в пумб-онлайн? Уже несколько месяцев не добавляете. Зачем писать в мобильном приложении, что добавите согласно высланных вам данных, а по факту никто ничего не добавляет. Я уже несколько раз отправлял заявки на добавление поставщиков коммунальных услуг, однако никто ничего не хочет добавлять.
в Киеве добавили и письмо прислали, на прошлой неделе, я тот ящик не проверяю, сегодня случайно увидел,
так что респект!
10% ждем по 5й категории за комуналь и будем платить
Мне письмо о том что добавили тоже прислали, но по факту не добавили. На мой ответ на это их письмо со скрином об отсутствии коммунального предприятия ответили, чтоб ещё ждал.Так что кто-то отчитался, а по факту ничего не сделал.
у меня все ок - есть и старые и новые реквизиты, в новых поделено как обычно в коммунальных: оплата за утримання, за консьержа, за водовидведення и т.п.
возможно, по числу заявок как-то градируют
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cohan
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:45
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста со скольки до скольки по Кредитке Всеможу регламентные работы в ПУМБ онлайн?
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:48
Подскажите, акцию по бесплатному снятию кредитных денег с кредитки ВсеМожу продлили после 31 марта?
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:49
_PORT_UA обычно с 24 до 01 ночи.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:54
Подскажите пожалуйста, а платежи с гнивневых карт в валюте Пумб когда проводит? На следующий день?
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:48
Сегодня добавили кредитного лимита на 6000, к существующему 20000 и это при наличии еще одного кредита в банке, активно использую кредитный лимит. Лично я доволен, но есть и свои особенности 4% по кредитным средствам в месяц и 7% минимальный платеж от задолженности...
Похоже у ПУМБа серьезная избыточная ликвидность, что так активно раздает кредитные лимиты по картам и сами кредиты.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:59
patrikk написав: yuri_m написав: посетитель написав:
Та да, у них там волнами похоже.В понедельник платил - сегодня зашёл кешбек
Аналогично, сегодня за 12 число пришел. За 13 и 14 еще тишина.
Платил 12,13 и 14 - 300 зашло сегодня
За 15 сегодня пришло по всем аккам + лимит по двум аккам подняли в 2,5 раза, видимо кто-то правильно заметил лимит поднимают по мере открытия карты
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ol_zy
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